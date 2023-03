Slalom maschile finali Soldeu 2023, risultati e classifica prima manche: guida Zenhaeusern, indietro gli azzurri

Ramon Zenhaeusern è al comando dopo la prima manche dell’ultimo slalom stagionale di Coppa del Mondo, in quel di Soldeu. Lo svizzero ferma il cronometro a 57.89, distanziando di ventisei centesimi Lucas Braathen e di cinquanacinque l’austriaco Fabio Gstrein. Più indietro, ma comunque con margine per recuperare nall seconda manche alcuni dei favoriti della vigilia come Kristoffersen, Feller e Meillard.

Poche soddisfazioni per l’Italia, che non riesce a piazzare nessuno dei suoi quattro rappresentanti in posizioni di vertice o quasi. Il migliore è Tommaso Sala, quattordicesimo a +2.24 dal leader. Solo un diciannovesimo posto per Alex Vinatzer, mentre il giovane 2002 Corrado Barbera e Stefano Gross chiudono la classifica di questa prima manche.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 ZENHAEUSERN Ramon SUI 57.89

2 BRAATHEN Lucas NOR 58.15 +0.26

3 GSTREIN Fabio AUT 58.44 +0.55

4 HAUGAN Timon NOR 58.56 +0.67

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 58.69 +0.80

6 FELLER Manuel AUT 58.73 +0.84

7 MEILLARD Loic SUI 58.87 +0.98

8 STEEN OLSEN Alexander NOR 59.20 +1.31

9 POPOV Albert BUL 59.59 +1.70

10 SCHWARZ Marco AUT 59.82 +1.93

14 SALA Tommaso ITA +2.24

19 VINATZER Alex ITA +2.53

22 BARBERA Corrado ITA +3.43

23 GROSS Stefano ITA +3.90