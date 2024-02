Bayern Monaco, scatta la contestazione: striscione contro Tuchel (FOTO)

Scatta la contestazione dei tifosi del Bayern Monaco dopo la pesante sconfitta per 3-0 nello scontro diretto contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Gli ultras hanno esposto uno striscione polemico nei confronti di Thomas Tuchel al centro sportivo di Sabener Strasse, quartier generale dei bavaresi, prossimi avversari della Lazio in Champions League. “Tuchel raus”, cioè “Tuchel via”, si legge nello striscione, come mostrato sui social dal giornalista Stefan Kumberger. Proprio il doppio confronto agli ottavi di finale contro gli uomini di Maurizio Sarri può essere decisivo ai fini della permanenza dell’ex Chelsea sulla panchina del Bayern.

