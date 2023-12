Sky Sport lancia i ‘Sinner Days’: 48 ore di programmazione dedicate al tennista

Il 2023 è stato senza dubbio l’anno di Jannik Sinner. Il tennista italiano ha conquistato la quarta piazza nel ranking mondiale, ha guadagnato un posto in finale nelle ATP Finals di Torino, ha raggiunto la semifinale a Wimbledon e guidato la Nazionale al successo in Coppa Davis. Per ricordare le imprese dell’altoatesino, Sky Sport lancia i ‘Sinner Days’, due giornate interamente dedicate a Sinner. Martedì 26 e venerdì 29 dicembre, infatti, si troverà una programmazione della durata di 48 ore totali disponibile su Sky Sport Tennis. Saranno proposte interviste esclusive, lo speciale ‘Un anno di Sinner’, il film dedicato alla vittoria della Coppa Davis e uno sull’avventura nelle Finals, insieme alla repliche delle partite più belle.