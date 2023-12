“La Superlega minaccia il nostro sogno”: spunta il like di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, fuoriclasse portoghese dell’Al Nassr, non si è ancora esposto a chiare lettere sulla Superlega, il progetto di competizione lanciato nel 2021 e rilanciato nei giorni scorsi da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sfavorevole al monopolio Uefa. Eppure, un’interazione sui social di CR7 sembra evidenziare una posizione tutt’altro che benevola nei confronti del torneo di A22. Ronaldo ha infatti messo un “like” ad un post del club montenegrino, il Fans United Football Club, in cui viene criticato il progetto di una nuova competizione europea. La squadra, militante nella terza divisione montenegrina, è stata creata da tifosi di calcio e si definisce “piccolo club con grandi speranze”, con il sogno di “sentire un giorno la musica della Champions League”. La società afferma che la Super League sta “minacciando questo sogno”. Tra i tanti like spicca quello di Cristiano Ronaldo, che di certo non passa inosservato.