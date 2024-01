Sky: Salernitana-Jerome Boateng, c’è l’accordo

Sky Sport lancia la notizia: la Salernitana avrebbe trovato l’accordo per Jerome Boateng. Poco fa è terminato l’incontro tra l’agente del giocatore, il difensore stesso e Walter Sabatini. Mancherebbe all’appello solo il via libera del presidente dei cavallucci Danilo Iervolino, seguito dalle visite mediche e dalla firma sul contratto. Nel frattempo il club continua a lavorare sulla cessione di Flavius Daniliuc al Salisburgo e a quella di Matteo Lovato, in bilico tra Udinese e Torino.