Non solo Sanremo, Sinner quotato come portabandiera alle Olimpiadi

Dopo la vittoria dell’Australian Open, Jannik Sinner sta acquisendo sempre più fama e importanza in tutto il mondo. Secondo quanto riferisce Agipronews, anche i bookmakers seguono l’onda positiva dell’altoatesino e si sbizzarriscono in diverse quote. Oltre alla partecipazione a Sanremo, data a 2, l’ipotesi di vedere Sinner come portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024 viene data a 5 su Goldbet e Better. Inoltre, ci sono anche le quote sulla presenza del numero 4 del mondo sul red carpet degli oscar. Qui si arriva a pagamenti di 15 volte la puntata.