Skeleton, Mondiali Winterberg 2024: Bagnis chiude al settimo posto la gara individuale

Niente podio per Amedeo Bagnis, che ai Mondiali di skeleton in corso a Winterberg non va oltre il settimo posto. Dopo aver chiuso in quarta posizione la prima giornata, l’azzurro ha perso terreno nelle due manche odierne, facendo registrare il sesto tempo nella terza e poi il nono nell’ultima prova. Bagnis non riesce, quindi, a difendere il podio iridato conquistato lo scorso anno, quando conquistò la medaglia d’argento. A prendersi l’oro è stato il tedesco Cristopher Grotheer, alla sua terza vittoria mondiale individuale. Grotheer ha completato le quattro discese sul budello di Winterberg con il tempo complessivo di 3’44″91, lasciandosi alle spalle di 0″23 il britannico campione del mondo in carica Matt Weston e l’altro inglese Marcus Wyatt, autore del nuovo record della pista (55″26) nella sua rincorsa al bronzo. Quindicesima piazza per l’altro nostro portacolori Mattia Gaspari. a 2″95. Domani il programma prosegue con la prova a squadre, con l’Italia che prova a salire sul podio.