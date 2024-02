Jasmine Paolini in finale nel WTA 1000 di Dubai: entra in top-20. Il nuovo ranking da lunedì

Jasmine Paolini è in finale nel WTA 1000 di Dubai. Senza alcun dubbio il miglior risultato della sua carriera, solamente poche settimane dopo gli ottavi di finale agli Australian Open. E il ranking della numero uno d’Italia si fa sempre più interessante. Con questo successo Jasmine è virtualmente n°16 della classifica WTA e per la prima volta tra le prime 20 giocatrici del mondo. Con un eventuale successo domani in finale ci sarebbe addirittura l’ingresso in top-15, alla posizione n°14. Ma l’allieva di Renzo Furlan vola anche nella ‘Race’, ovvero la classifica che conta solo i punti conquistati nell’anno solare e valevole per la corsa alle WTA Finals. Lì, Jasmine è ancora più su, un n°8 che provoca forse anche un po’ di vertigini. E per non farsi mancare proprio nulla, la tennista di Bagni di Lucca in questo momento è anche in top-10 insieme a Sara Errani nella Race di doppio: le due azzurre, che sognano un posto alle Olimpiadi di Parigi, sono n°9.