Skeleton, CdM femminile: Bos trionfa a Igls, nono posto per Margaglio

La gara femminile valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di skeleton, di scena sul budello austriaco di Igls, ha visto trionfare Kimberley Bos. L’atleta olandese si è imposta con il tempo di 1’46″35, precedendo la statunitense Clarke e la belga Meylemans, rispettivamente per 28 e 33 centesimi. Nona piazza invece per l’azzurra Valentina Margaglio, che ha concluso a 63 centesimi dalla vetta. Nonostante il quattordicesimo posto al termine della prima manche, dovuto a un errore commesso nel finale, l’atleta italiana si è riscattata ed ha risalito la china grazie al quarto tempo di run. Più indietro la connazionale Alessandra Fumagalli, 19^ a 1’57”.