Rugby Sei Nazioni 2023: la formazione ufficiale dell’Italia per la sfida contro l’Inghilterra

Il ct della Nazionale italiana di rugby, Kieran Crowley, ha reso nota la formazione ufficiale per il match del 12 febbraio contro l’Inghilterra, valido per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2023. Le uniche due novità rispetto alla gara contro la Francia saranno i ritorni dal primo minuto di Padovani, nel triangolo allargato con Capuozzo e Menoncello, e Riccioni, in prima linea con Fischetti e Nicotera. Confermata la coppia di centri Brex-Morisi, così come la presenza in mediana di Allan e Varney. Fiducia anche a Lamaro, Negri e Lorenzo Cannone in terza linea, mentre in seconda linea ci saranno Niccolò Cannone e Ruzza. “Non vediamo l’ora di scendere in campo. Contro la Francia abbiamo avuto alcune imprecisioni e non siamo riusciti sempre a giocare come volevano. In settimana però abbiamo lavorato bene e ci auguriamo di prestare maggiore attenzione ai dettagli” ha dichiarato Crowley. Appuntamento alle ore 16:00 a Twickenham. Di seguito la formazione titolare.

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 8 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 41 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 19 caps)

12 Luca MORISI (London Irish, 40 caps)

11 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 7 caps)

10 Tommaso ALLAN (Harlequins, 67 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 17 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 4 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 22 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 41 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 37 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 26 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 17 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 8 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 26 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma 43 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 17 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 41 caps)

19 Edoardo IACHIZZI (Vannes, 1 cap)

20 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 19 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 7 caps)

22 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 6 caps)

23 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 8 caps)