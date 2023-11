Siviglia-Psv, infortunio alla gamba per Lozano: costretto al cambio nel finale del primo tempo

Brutte notizie per Hirving Lozano, che nel match della fase a gironi di Champions League 2023/2024 tra Siviglia e Psv è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. L’ex Napoli ha infatti accusato un problema alla gamba destra, che già in passato gli aveva dato fastidio, e non è riuscito a proseguire la gara. Cambio obbligato dunque per gli olandesi, che al 44′ hanno inserito Vertessen al posto del messicano.