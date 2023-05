Siviglia: Badé finisce ko alla vigilia della finale di Europa League contro la Roma

Brutte notizie in casa Siviglia 24 ore prima dalla finale di Europa League con la Roma. Secondo quanto riportato da Sky, Loic Badé ha lasciato il campo prima dell’ultima partitella di fine allenamento, e così non sarà al fianco di Gudelj nella difesa spagnola. Al suo posto ci sarà quindi Marcao, che però in questa stagione, a causa di vari problemi di natura fisica, ha giocato soltanto 10, e l’ultima risale addirittura al 20 aprile.