Sitting volley, en plein Italia: vince gli Europei e ottiene il pass per Parigi 2024

Una grande Italia batte la Slovenia nella finale degli Europei femminili di sitting volley e stacca il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. In quel di Caorle, la Nazionale azzurra guidata da Amauri Ribeiro ha sconfitto per 3-1 (25-17, 22-25, 25-15, 25-22) la compagine slovena, laureandosi campione d’Europa per la prima volta nella storia. Terza medaglia di fila per le azzurre, reduci dagli argenti ottenuti a Budapest e Kemer e capaci di salire sul gradino più alto del podio vincendo tutte le partite disputate.