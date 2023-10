Highlights e gol Benevento-Picerno 2-2: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 56

Gli highlights di Benevento-Picerno. La partita, valida per la stagione Serie C 2023/2024, è terminata 2-2. Doppietta di Murano per il Picerno, che segna al 18′ e su rigore al 79′. Per i padroni di casa, invece, vanno in gol Marotta su rigore al 73′ e Kubica al 94′.