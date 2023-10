Wta 250 Monastir 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 16 ottobre con Errani, Stefanini e Rosatello

Nella giornata di domani, lunedì 16 ottobre, si apre il Wta 250 di Monastir, in Tunisia. In campo Sara Errani. La numero 103 della classifica mondiale chiuderà la giornata sul centrale con la slovena Zidansek. Ultimo match sul campo uno il derby azzurri tra la numero 127 Stefanini e la qualificata Rosatello, numero 303. Ecco il programma completo della giornata.

CENTRE COURT

ore 11:30 (8) Burel vs Bucsa

a seguire Shymanovich vs Pigossi

a seguire Heni/Rassil vs Bolsova/Dzalamidze

a seguire (5) Schmiedlova vs Podoroska

a seguire Errani vs Zidansek

COURT 1

quarto match dalle 11:30 Stefanini vs (Q) Rosatello