Sinner-Wawrinka stanotte in tv: a che ora comincia, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Jannik Sinner affronterà Stan Wawrinka negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). L’azzurro non vuole fermarsi e, dopo le vittorie ai danni di Gasquet e Mannarino nel deserto californiano, mette nel mirino i quarti. A contendergli l’accesso non sarà Holger Rune bensì Stan Wawrinka, protagonista di una grande vittoria e, in generale, di un gran torneo. I precedenti tra i due recitano 2-2, ma Sinner ha vinto gli ultimi due, tra cui l’ultimo poche settimane fa a Rotterdam, e partirà ampiamente favorito. In palio un posto ai quarti contro il vincente del match Fritz-Fucsovics.

Sinner e Wawrinka scenderanno in campo stanotte, tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo, come secondo match della sessione serale sullo Stadium 3 dalle ore 01:00 italiane (le 17:00 locali). La partita tra Sinner e Wawrinka non inizierà sicuramente prima delle 2.30, ma è probabile che bisognerà attendere almeno le 03.00 per vedere in azione l’azzurro. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la partita di ottavi di finale tra Sinner e Wawrinka garantendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.