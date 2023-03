Sinner-Wawrinka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Stan Wawrinka negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Dopo la vittoria all’esordio contro Gasquet, il classe 2001 si è ripetuto contro un altro francese, Adrian Mannarino, trionfando sempre in due set. Sulla sua strada, a sorpresa, ci sarà ora l’esperto Wawrinka, capace di vincere il suo terzo match di una settimana finora da incorniciare battendo il più quotato Rune, settima testa di serie. Sinner e Wawrinka si sono incontrati poche settimane fa nell’Atp 500 di Rotterdam e in quell’occasione l’elvetico racimolò appena quattro giochi. Pur essendo i precedenti in parità (2-2), sarà Jannik a partire ampiamente favorito.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Wawrinka scenderanno in campo nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo. I due giocatori sono pianificati come secondo match della sessione serale sullo Stadium 3 dalle ore 01:00 italiane (le 17:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la partita di ottavi di finale tra Sinner e Wawrinka garantendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.