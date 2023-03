Porto-Inter, Mkhitaryan: “Vogliamo andare in semifinale”

“Sapevamo fosse una partita durissima e di dover venire qui per lottar e soffrire. Faccio i complimenti ai miei compagni”. Queste le parole di Henrik Mkhitaryan ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 0-0 tra Porto e Inter che è valso la qualificazione ai quarti di finale per la squadra di Inzaghi. “Sappiamo che l’Inter gioca bene le grandi partite, ma dobbiamo fare meglio anche in altre gare. Speriamo che questo risultato ci possa dare motivazioni. Ora possiamo sognare, vogliamo fare il massimo. È una bella opportunità. Era dal 2010 che l’Inter non arrivava ai quarti. Non dobbiamo però dimenticare di giocare con la testa. Ci aspettano nuove partite difficilissime e faremo di tutto per andare ancora avanti”, conclude l’armeno.