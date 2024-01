Monza, Palladino: “Questa partita non toglie nulla al nostro percorso, i miei complimenti all’Inter”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 5-1 contro l’Inter: “La squadra stasera non ha mai mollato contro un’Inter alla quale vanno fatti i complimenti per l’approccio straordinario avuto in campo. Sono venuti a prenderci alti con aggressività, avendo tanto spirito e intensità che ci hanno messo in difficoltà. Un’aggressività che non ci ha permesso di giocare, anche se dopo il 2-0 non siamo crollati, anzi, abbiamo cercato di rimontare e riaprire la partita. Accettiamo le decisioni prese con il Var, uno strumento che come tale va utilizzato. Dobbiamo continuare ad avere equilibrio. Stiamo facendo un grande campionato, siamo in sintonia con società e tifosi. Il nostro scudetto sarebbe restare primi nella parte destra della classifica. Questa partita va analizzata per alcuni errori commessi, ma sono stati commessi contro una grande squadra e questo non toglie nulla al nostro percorso”. Prosegue: “I tanti gol presi nei primi quindici minuti? Un aspetto che ci deve far riflettere, ma è compito mio trovare delle soluzioni. Di sicuro dovremo migliorare, anche perché specialmente contro queste grandi squadre andare sotto e poi recuperare non è semplice. L’espulsione? Da quando ho iniziato questo lavoro ho promesso di non criticare gli arbitri. Anche oggi sono andato a parlare con il quarto uomo con rispetto ed educazione, chiedendo spiegazioni sul fallo di Gagliardini dopo il quale abbiamo subito una ripartenza. Dopo questa discussione sono stato espulso, un peccato perché io parlo sempre con educazione, ma se ogni volta che si dice qualcosa agli arbitri si viene cacciati forse sarebbe meglio non dire nulla”.