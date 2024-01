Sinner-Ruud stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Kooyong Classic 2024

Jannik Sinner sfiderà Casper Ruud nel Kooyong Classic 2024, torneo d’esibizione in programma sul cemento australiano. Secondo impegno stagionale per il tennista azzurro, che 24 ore dopo la vittoria in due set contro Polmans torna in campo per incontrare il norvegese Ruud. Sinner partirà ancora favorito, ma trattandosi di un’esibizione il risultato non può avere la priorità. Molto più importante invece affinare gli ultimi dettagli prima degli Australian Open, primo vero grande test del 2024. A prescindere da come andrà, per Jannik si tratterà di un impegno significativo dato che se la vedrà contro un giocatore che sa giocar bene sul cemento e che in questo inizio di stagione (vedasi United Cup) ha lasciato intravedere cose molto positive.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Sinner e Ruud scenderanno in campo stanotte, giovedì 11 gennaio, come secondo match dall’01.00 italiana (le 11.00 locali) al termine di Fruhvirtova-Preston. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro tra Sinner e Ruud garantendo ai propri lettori una news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.