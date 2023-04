Sinner-Rune interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti

È stata sospesa la semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Jannik Sinner e Holger Rune. Alla base dello stop non c’è però la pioggia, che non manca sul Principato di Monaco ma non è particolarmente battente, bensì la scivolosità delle linee. Il Campo Ranieri III non è stato ritenuto sufficientemente sicuro per i giocatori, perciò per la loro sicurezza l’incontro è stato interrotto. Dopo aver trascorso alcuni minuti in campo senza giocare, i due tennisti sono stati quindi rimandati negli spogliatoi. Al momento dello stop, il punteggio è di 6-1 0-3 in favore di Sinner. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

19.45 – I giocatori si stanno riscaldando negli spogliatoi, sintomo che tra poco potrebbero tornare in campo.

19:43 – Ormai ha spesso di piovere, perciò non è da escludere che a breve si possa riprendere.

19:40 – Gli addetti ai lavori sono tornati in campo e stanno passando il tappeto.

19:25 – La buona notizia è che il campo è rimasto scoperto, ergo lo stop non dovrebbe essere troppo lungo. C’è però molto vento e sta continuando a piovere.