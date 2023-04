Juventus: possibile riposo per Bremer contro il Sassuolo, anche Szczesny in panchina

Alcune assenze in casa Juventus per la gara di domenica contro il Sassuolo, a cui si aggiunge anche un leggero turn over da parte di mister Allegri. Squalificato Alex Sandro, infortunati De Sciglio, Kean e Kaio Jorge, il tecnico livornese potrebbe decidere di far riposare, oltre il polacco Szczesny dopo lo spavento di giovedì sera, con Perin dal primo minuto, anche Bremer. Al posto dell’ex Torino, è ballottaggio tra Bonucci e Rugani. Possibile chance dal primo minuto anche per Paredes. Possibile vedere poi dal primo minuto Vlahovic e Chiesa in attacco. L’alternativa sarà Milik.