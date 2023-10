Sinner riparte da Shanghai: debutto contro Giron per dare continuità al titolo di Pechino

Sarà Marcos Giron il primo ostacolo sul cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai 2023. Se all’apparenza può sembrare un normale match contro il numero 80 del mondo, in realtà si tratta di un banco di prova molto importante per l’azzurro. Reduce dal titolo a Pechino, Sinner vuole confermarsi e proseguire il suo buon momento di forma, cosa che non gli è riuscita dopo aver trionfato a Toronto, dove ha poi perso all’esordio nel torneo seguente (Cincinnati). Sicuramente l’impegno è alla portata dato che Giron non rappresenta un ostacolo insormontabile, tuttavia non è scontato che Jannik abbia recuperato fisicamente e mentalmente dalle fatiche di Pechino né che si sia già abituato alle condizioni di gioco di Shanghai. A dirlo sarà il campo, più precisamente lo Show Court 3, dove il classe 2001 scenderà in campo come terzo match di giornata.

Sorteggiato nella parte bassa del tabellone del penultimo 1000 stagionale, avrebbe dovuto esordire già venerdì, ma gli organizzatori hanno concesso sia a lui che a Medvedev un giorno extra di riposo. Jannik ha dunque avuto modo di allenarsi della nuova location ed è pronto a scendere in campo per il primo (si spera di tanti) impegno a Shanghai. Esentato dal primo turno in virtù di un bye riservato alle teste di serie – Sinner è la numero 6 – l’azzurro debutterà contro lo statunitense Giron in quello che sarà il primo confronto in carriera tra i due. L’americano ha superato agevolmente all’esordio Galan (6-4 6-2) ma non sta vivendo un gran momento di forma (3 vittorie negli ultimi 6 match) né una grande stagione (numero 82 nella Race). Resta tuttavia un avversario ostico che non regala nulla e che spesso si esalta in atmosfere del genere, tanto che in carriera può vantare quattro ottavi di finale nei Masters 1000.

Salvo sorprese, sarà però Sinner a essere artefice del suo destino. Jannik è infatti più forte del suo avversario e possiede più armi nel suo ampio repertorio per imporsi. L’azzurro dovrà tuttavia essere bravo a superare eventuali difficoltà che potrebbero palesarsi e, pur trattandosi di un impegno relativamente agevole, non va dimenticato che non è mai facile ripartire dopo un torneo vinto per le fatiche che questo comporta. Sinner dovrà perciò gestire le energie e cercare di mettere la sfida in discesa fin da subito così da non complicarsi inutilmente la vita. Secondo i bookmakers, Jannik partirà ampiamente favorito ed è probabile un suo successo in due set.