Inter e Bologna, le migliori difese a San Siro: Inzaghi e Motta garanzie di solidità

Uno era un attaccante. L’altro un regista dai piedi buoni. Simone Inzaghi e Thiago Motta hanno però dimostrato di saper organizzare benissimo anche le difese di Inter e Bologna. Lo dimostrano i numeri. A San Siro, alle 15:00, in occasione dell’ottava giornata di Serie A, si sfidano le due formazioni che hanno subito meno reti nel campionato in corso. L’Inter ha concesso solo tre gol, il Bologna uno in più. Non solo. Entrambe sono tra le cinque squadre che hanno incassato meno tiri nello specchio in Serie A: l’Inter (18, più solo del Napoli a 16) e il Bologna (22, come il Genoa – dietro anche alla Roma a 19). Gli obiettivi sono diversi chiaramente, ma la solidità sembra un traguardo già raggiunto per i due allenatori. Lo si vede dai dettagli, dai minimi particolari. Sono quattro le squadre a non aver ancora subìto gol su calcio piazzato. Oltre a Juventus e Lazio, ci sono anche Inter e Bologna. La squadra rossoblù viene da quattro clean sheet consecutivi (non accadeva dal 2016), mentre i nerazzurri hanno lasciato a zero il Benfica nell’ultimo impegno di Champions League. Non sono esclusi però cambi di formazione. Simone Inzaghi si affida a Pavard, che si avvicina sempre più al compito di far dimenticare Milan Skriniar. Con lui spazio a De Vrij e Bastoni.

Scelte obbligate o quasi per Thiago Motta, che spesso sa tirare fuori dal cilindro opportunità inattese. La soluzione di Riccardo Calafiori come difensore centrale è una di queste. L’ex Roma agirà al fianco di Beukema al centro, mentre De Silvestri e Lykogiannis agiranno sulle corsie laterali. Assenti Posch, Lucumì, Soumaoro e Kriastiansen, praticamente dei titolari o quasi. Eppure nell’ultimo turno il Bologna ha saputo concedere zero gol e solo quattro tiri in porta all’Empoli. Adesso c’è l’ostacolo più duro, perché l’Inter oltre ad avere una difesa di ferro, è anche un grande esempio di produzione offensiva. Occhi puntati su Lautaro, che nell’ultimo turno di Champions ha sprecato tanto contro il Benfica. Per lui fin qui nove gol in campionato. Come spiega la Lega Serie A, solo due giocatori nella storia dell’Inter sono riusciti ad andare in doppia cifra di reti nelle prime otto partite giocate: Giuseppe Meazza (11 nel 1935/36) e Antonio Valentin Angelillo (16 nel 1958/59). L’appuntamento con i grandi della storia passa per San Siro contro la seconda miglior difesa del campionato.