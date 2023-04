Sinner-Nishioka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

Jannik Sinner sfiderà Yoshihito Nishioka nel terzo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Il numero uno d’Italia ha esordito con una buona e netta vittoria ai danni di Schwartzman in terra catalana, e ora parte con tutti i favori del pronostico anche contro il nipponico n°35 del ranking mondiale. Nishioka è tornato alla vittoria contro Goffin dopo quattro sconfitte consecutive ottenute, in quella che è stata anche la prima partita giocata in questa stagione sulla terra rossa. Si conosce invece bene l’ottimo periodo di forma dell’altoatesino, che in carriera non ha però mai affrontato il suo avversario. Si tratterà, infatti, del primo scontro diretto tra i due.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Sinner e Nishioka scenderanno in campo giovedì 20 aprile ad orario ancora non definito. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista argentino, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.