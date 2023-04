Sferra un pugno ad un vigile: Achille Costacurta denunciato per violenza a pubblico ufficiale

di Redazione 20

Denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale Achille Costacurta, 18 anni, figlio dell’ex calciatore del Milan Alessandro e della conduttrice Martina Colombari. Come ricostruisce il quotidiano ‘Il Giorno’, il ragazzo avrebbe colpito con un pugno un agente della Polizia locale di Milano dopo una sfuriata (da capire i motivi) a bordo di un taxi. Recentemente protagonista della trasmissione Pechino Express con la madre, Costacurta è salito intorno alle 23 a bordo di un taxi in zona Tortona e, poco dopo, avrebbe cominciato ad agitarsi, spingendo il tassista a chiedere aiuto a un pattuglia di agenti della Polizia locale nelle vicinanze. Il tassista – scrive il quotidiano – ha spiegato ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo, urlando frasi senza senso e lanciando, secondo alcune ricostruzioni dei presenti, accessori griffati dai finestrini. Costacurta è rimasto in macchina, rifiutandosi di uscire e, quando i vigili hanno aperto le portiere, uno di loro è stato raggiunto da un pugno a un occhio, riportando ferite giudicate guaribili in sette giorni. Subito immobilizzato e portato all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale, il 18enne è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio risale alla serata di martedì 18 aprile.