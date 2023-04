Sinner-Musetti, quarti Masters 1000 Montecarlo: programma e telecronisti Sky

Tutto pronto per la tanto attesa sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. L’appuntamento con il derby azzurro è nella serata di venerdì 14 aprile: il match è infatti programmato come quarto e ultimo incontro di giornata sul Centrale a partire dalle ore 11:00.

I due giocatori si affrontano per la seconda volta in carriera a livello Atp (l’unico precedente nel 2021 ad Anversa) e per la prima volta sulla terra rossa dalle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019, quando fu Sinner a vincere una battaglia di tre set. Secondo i bookmakers sarà Jannik a partire favorito, ma Musetti – galvanizzato dal successo su Djokovic – proverà ovviamente a dire la sua.

Il match, come d’altronde tutto il torneo – verrà trasmesso su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. I due telecronisti saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci.