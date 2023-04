Sinner-Musetti oggi in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Jannik Sinner affronterà Lorenzo Musetti nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Derby inaspettato nel Principato di Monaco, in cui saranno due giovani e talentuosi tennisti azzurri a contendersi un posto in semifinale. Al turno precedente, Sinner ha battuto in rimonta Hurkacz annullando un match point, mentre Musetti ha estromesso il numero uno al mondo Djokovic, sempre in rimonta. L’unico precedente a livello Atp tra i due risale all’Atp di Anversa 2021 e fu vinto agevolmente da Sinner. Stavolta però si gioca su terra rossa e, pur essendo Jannik ancora favorito, la sfida si prospetta più equilibrata.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Musetti scenderanno in campo venerdì 14 aprile come quarto e ultimo incontro sul Campo Ranieri III dalle ore 11:00 italiane. La diretta televisiva non sarà disponibile in chiaro. Gli abbonati di Sky Sport potranno seguirla mediante i due canali adibiti alla copertura del Centrale ovvero Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea.

Sarà disponibile anche una live streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati) e NOW. SuperTennis, inoltre, proporrà la differita integrale del match più emozionante del giorno. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il quarto di finale tra Sinner e Musetti. Il nostro sito garantirà una diretta testuale ai propri lettori e li accompagnerà attraverso news, approfondimenti ed highlights per tutta la durata del torneo.