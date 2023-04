Sinner-Musetti in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Atp Barcellona 2023

Jannik Sinner sfiderà Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Il numero uno d’Italia è riuscito in tre set a superare anche l’ostacolo Nishioka dopo una partita complessa e in cui non è apparso nelle migliori condizioni dal punto di vista fisico. Probabilmente anche la stanchezza inizia a farsi sentire in queste settimane in cui è arrivato in fondo in tutti i tornei giocati. Vedremo l’altoatesino in che condizioni si presenterà contro un Musetti in cerca di rivincita dopo la netta sconfitta subita sette giorni fa nel Principato. In quell’occasione fu il toscano a pagare un po’ sia a livello fisico che mentale dopo il successo su Djokovic. Ciò che è importante è che questi derby stiano diventando una bella abitudine e sempre nelle fasi finali dei tornei.

Sinner e Musetti scenderanno in campo nella giornata di venerdì 21 aprile alle ore 12.00. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo derby italiano offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.