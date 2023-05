Sinner-Muller in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Jannik Sinner affronterà Alexandre Muller nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Esordio che sulla carta non dovrebbe creare particolari problemi al nostro numero uno. Il francese è giocatore che è nel circuito da diversi anni ormai e prima dell’exploit di Marrakech un mesetto e mezzo fa non era mai riuscito ad entrare nei primi 100, con una carriera trascorsa perlopiù a livello challenger. Il pubblico di casa proverà a supportarlo, ma è uno di quei match che Jannik deve provare cercare di gestire senza sprecare troppo energia sin dai primi turni in vista poi del prosieguo del torneo.

Sinner e Muller scenderanno in campo lunedì 29 o martedì 30 maggio. Data precisa ed orario sono da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.