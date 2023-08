Swiatek-Collins oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Iga Swiatek se la vedrà contro Danielle Collins nei quarti di finale del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La polacca è reduce dal faticoso successo di quasi tre ore maturato ai danni della ceca Karolina Muchova. Dall’altra parte la statunitense che, partita dalle qualificazioni, si sta rendendo protagonista di una settimana assolutamente da incorniciare.

Nei giorni scorsi ha avuto la meglio su giocatrici del calibro dell’ucraina Elina Svitolina e della greca Maria Sakkari ed ora non vuole fermarsi qui. L’ostacolo rappresentato dalla numero uno del mondo, tuttavia, appare insormontabile. Sarà Swiatek, infatti, a partire ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio degli scontri diretti, tuttavia, è soltanto di 2-1 in favore dell’ultima vincitrice del Roland Garros, che potrebbe soffrire la potenza dei colpi della giocatrice a stelle e strisce. In palio per la vincitrice c’è una semifinale contro la trionfatrice del derby statunitense che vedrà opposte Coco Gauff e Jessica Pegula.

Swiatek e Collins scenderanno in campo oggi (venerdì 11 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro della giornata sul Court Central. Prima di loro il faccia a faccia tra le due americane Gauff e Pegula, che daranno avvio alle operazioni non prima delle ore 20.00 italiane (le 14.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Swiatek e Collins fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.