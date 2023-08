Alcaraz-Paul stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Carlos Alcaraz affronterà Tommy Paul nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Dopo aver rischiato l’eliminazione contro Hurkacz ed essere riuscito a venirne a capo dopo quasi tre ore di gioco, il numero uno del mondo torna in campo per il suo match di quarti contro il numero 14 del ranking mondiale che in due set si è invece sbarazzato di Giron nel derby a stelle e strisce. Ci sono due precedenti ed uno è abbastanza significativo, dato che è stato giocato dodici mesi fa proprio in Canada, ovviamente a Montreal. E in quel caso a prevalere fu proprio Tommy Paul dopo una battaglia di 3h e 24′ contro un Alcaraz che poche settimane dopo avrebbe vinto il suo primo slam. Lo spagnolo si è poi preso la rivincita quest’anno sul cemento di Miami.

Alcaraz e Paul si sfideranno oggi, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 agosto, con inizio all'01:00 italiana.