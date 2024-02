Sinner-Monfils oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2024

Jannik Sinner sfiderà Gael Monfils nel secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, torneo in programma sul cemento indoor olandese. Un rientro in campo con i fiocchi per il n°4 del ranking mondiale, che in meno di un’ora e mezza di gioco ha disposto di Botic Van De Zandschulp al suo debutto in quest’edizione del torneo olandese. Per Jannik ora c’è un ostacolo che conosco bene, già affrontanto diverse volte nel corso della sua giovane carriera. Un Gael Monfils che non riesce ad esprimersi su alti livelli con continuità a causa degli infortuni, ma che dimostra comunque competitività quando in buone condizioni. Al primo turno il francese ha sconfitto in due set Denis Shapovalov e anche oggi proverà a vendere cara la pelle.

Sinner e Monfils scenderanno in campo oggi, giovedì 15 febbraio, alle 19:30.