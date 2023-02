Sinner-Medvedev in tv: orario, canale, diretta tv e streaming finale Atp Rotterdam 2023

Jannik Sinner sfiderà Daniil Medvedev nella finale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023 (cemento indoor). Seconda finale consecutiva per l’azzurro, reduce dal titolo a Montpellier e determinato a ripetersi in terra olandese. Un compito per nulla facile contro l’ex numero uno al mondo Medvedev, devastante in questa settimana e molto ostico in queste condizioni di gioco. Anche Sinner si trova però molto a suo agio indoor e lo ha dimostrato contro Bonzi, Tsitsipas e Wawrinka, oltre che in semifinale contro il beniamino di casa Tallon Griekspoor, sconfitto per 7-5 7-6. Il russo ha vinto tutti e quattro i precedenti, peraltro giocati tutti indoor, e scenderà in campo con i favori del pronostico, ma anche con la pressione di dover vincere.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo nella giornata di domenica 19 febbraio, con inizio fissato non prima delle ore 15:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che segue la kermesse olandese attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro con Sinner garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione orange.