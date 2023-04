Finale Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 di Miami, torneo in programma dal 22 marzo al 2 aprile. A distanza di poche settimane dalla finale di Rotterdam, i due si contendono un altro trofeo, anche se ben più importante. E due anni dopo la sconfitta dolorosa contro Hurkacz, l’azzurro prova finalmente a conquistare il titolo in Florida. I precedenti non sono di certo inncoraggianti, con il russo in vantaggio per 5 a 0, ma il Sinner di questi primi tre mesi di stagione ci sta abituando ad un livello di tennis eccezionale e nulla gli è precluso. Senza dubbio a livello di caratteristiche è un match up che a Medvedev piace molto e arriverà a questo appuntamento anche ben più riposato, viste le 3 ore di gioco ad altissima intensità che hanno visto Sinner protagonista contro Alcaraz in semifinale. Ma è una finale ed entrambi daranno il massimo.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo domenica 2 aprile sullo Stadium alle ore 19:00 italiane. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri dalla Florida tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match offrendo una diretta testuale. Il nostro sito garantirà inoltre ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.