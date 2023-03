Inghilterra-Italia in tv: data, orario e diretta streaming Sei Nazioni femminile 2023 rugby

Sta per terminare l’attesa per Inghilterra-Italia, partita valevole per il secondo turno del Tik Tok Sei Nazioni 2023 di rugby femminile. Elisa Giordano e compagne tornano in campo dopo la bella prestazione nel match d’esordio in casa contro la Francia, terminato proprio con la vittoria delle transalpine per 22-12. Le azzurre di Giovanni Raineri vanno dunque a caccia di riscatto e proveranno a crescere ancora contro un’altra grande avversaria. Dall’altra parte ci sarà infatti la formazione inglese, reduce dal netto successo nel derby contro la Scozia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di domenica 2 aprile sul campo del Cinch Stadium at Franklin’s Gardens di Northampton, in Inghilterra. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Inghilterra-Italia del Sei Nazioni 2023 di rugby.

STREAMING E TV – La partita Inghilterra-Italia del torneo Sei Nazioni 2023 di rugby femminile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, canale visibile anche in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.