Sinner-Giron in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Jannik Sinner affronterà Marcos Giron al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma sul cemento cinese. Neppure il tempo di godersi il prestigioso titolo conquistato a Pechino, che gli ha regalato il best ranking e l’ha proiettato nella storia del tennis italiano, che Sinner torna immediatamente in campo per il penultimo Mille della stagione. Jannik debutterà contro lo statunitense Giron, che ha debuttato nel main draw con una netta vittoria ai danni di Galan e proverà ad impensierire il numero uno d’Italia, magari approfittando della sua stanchezza. Inutile dire però che a partire favorito sarà Sinner, il quale a Pechino ha espresso un livello di tennis sublime, dimostrando di non essere il numero 4 del mondo per caso. Tra i due non ci sono precedenti.

