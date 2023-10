Padova-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Padova-Pro Patria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del campionato di Serie C 2023/2024. Il Padova vuole proseguire la striscia di vittoria consecutive e dovrà vedersela, sabato 7 ottobre alle ore 18.30, contro la Pro Patria. Gli ospiti, quindicesimi in classifica, devono cercare un modo per uscire dalle sabbie mobili delle basse classifiche. Diretta su Sky Sport (CANALE 254) oltre ad essere visibile su NOW TV.

