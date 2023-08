Sinner: “Alcaraz il numero uno. Non vedo l’ora di affrontarlo, ma devo migliorare”

Jannik Sinner ha le idee abbastanza chiare su come gestire il suo presente ed il suo futuro. Per il tennista italiano il numero uno del mondo è Carlos Alcaraz, amico e compagno di match combattuti. Queste le parole di Sinner prima dell’esordio al Masters 1000 di Toronto.

Le parole di Sinner: “Alcaraz è il giocatore più forte del mondo in questo momento e il fatto di aver vinto Wimbledon è una grande iniezione di fiducia per lui. E’ sicuramente il riferimento. Io vado avanti per la mia strada, a modo mio. Ci stiamo allenando molto bene. Prossima sfida contro Alcaraz? Ogni partita che ho giocato contro di lui è stata sempre di alto livello. Lui è un passo avanti a tutti e ha vinto molto. Io lavoro per essere alla sua altezza, spero di incontrarlo e vedremo come andrà“.