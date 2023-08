Roma, report dal ritiro: giornata di riposo per i giallorossi. Dybala da valutare

La Roma, dopo la sconfitta contro il Tolosa per 2-1, si prende una giornata di riposo. Mourinho, infatti, ha deciso di concedere ai suoi 24 ore di riposo prima di ritrovarsi a Trigoria per iniziare a preparare l’ultima amichevole estiva, quella che andrà in scena sabato 12 agosto all’Arena Kombetare contro il Partizani Tirana. Alla ripresa ci saranno da valutare le condizioni di Paulo Dybala; l’argentino, uscito ieri sera poco dopo aver segnato il gol del pareggio contro i francesi, ha chiesto il cambio dopo aver sentito una fitta all’inguine. Al momento del cambio, però, ha voluto rassicurare tutti con un “ok” con la mano; una precauzione, sperano Mourinho e i suoi collaboratori, la sensazione è che la Joya sia riuscito a fermarsi in tempo, ma solo i test alla ripresa sveleranno le condizioni dell’argentino, sempre più fondamentale nello scacchiere giallorosso