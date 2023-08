Siena, il sindaco: “FIGC conferma il termine del 23 agosto per iscrizione in Eccellenza”

Prosegue l’iter che dovrebbe portare il Siena all’iscrizione al prossimo campionato d’Eccellenza. Nella giorna di Ferragosto ci sono stati contatti “tra il sindaco di Siena Nicoletta Fabio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, è stata ribadita al Comune la data del 23 agosto, alle ore 12, come termine ultimo per l’invio alla Federazione della documentazione necessaria da parte della nuova compagine societaria per l’iscrizione al campionato d’Eccellenza”. Lo riferisce con un comunicato il Comune di Siena aggiungendo che “prosegue quindi la ricerca di imprenditori e di progetti per il rilancio del calcio cittadino”. Sempre in ballo anche la cessione del titolo, con il Comune della città senese che“riguardo la manifestazione di interesse, la richiesta dovrà pervenire entro le ore 24 del 17 agosto 2023”.