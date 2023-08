Neymar, ufficiale il passaggio all’Al-Hilal. Il PSG lo saluta: “Per sempre parte della nostra storia”

Neymar è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Al-Hilal. L’annuncio è arrivato dai profili ufficiali del club saudita e anche da quelli del calciatore, che ha scritto: “Sono qui in Arabia Sadita, e sono un ‘Hilali'”. I media brasiliani ipotizzano che il fenomeno brasiliano possa essere presentato dal suo nuoob club venerdì o sabato, giorno quest’ultimo in cui potrebbe anche scendere in campo per qualche minuto nella partita di campionato che l’Al Hilal giocherà in casa contro l’Al Fayha.

Intanto è arrivato anche il saluto da parte della sua ormai ex squadra, ovvero il PSG, e del presidente e amministratore delegato Nasser Al-Khelaïfi: “È sempre difficile dire addio a un giocatore eccezionale come Neymar, uno dei migliori al mondo. Non dimenticherò mai il giorno in cui è arrivato al Paris Saint-Germain e quello che ha portato al nostro club e al progetto negli ultimi sei anni. Abbiamo vissuto grandi momenti e Neymar sarà sempre parte della nostra storia. Voglio ringraziare Neymar e la sua famiglia. Auguriamo a Neymar il meglio per il futuro e la sua prossima avventura”.