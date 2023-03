Olimpiadi Parigi 2024: governo britannico chiede agli sponsor di bloccare la proposta del Cio

Il governo britannico ha scritto agli sponsor olimpici esortandoli a fare pressione sul Comitato olimpico internazionale sulla sua proposta di consentire a russi e bielorussi di competere ai Giochi di Parigi del prossimo anno, lo scrivono i media britannici. Il segretario alla cultura britannico, Lucy Frazer, ha indirizzato la lettera agli amministratori delegati del Regno Unito di 13 dei maggiori sponsor delle Olimpiadi, tra cui Coca-Cola, Samsung e Visa, delineando le preoccupazioni del governo: “Sappiamo che lo sport e la politica in Russia e Bielorussia sono fortemente intrecciati e siamo determinati a non permettere ai regimi di Russia e Bielorussia di utilizzare lo sport per i loro scopi di propaganda. “Finche’ le nostre preoccupazioni e la sostanziale mancanza di chiarezza e dettagli concreti su un modello di “neutralita'” praticabile non saranno affrontate, non siamo d’accordo sul fatto che gli atleti russi e bielorussi debbano essere autorizzati a tornare alle competizioni”.