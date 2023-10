Short track, Coppa del Mondo: Pietro Sighel quinto nei 1500

E’ terminata a Montreal la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di short track. L’Italia conquista buone prestazioni, senza però salire sul podio. Pietro Sighel colleziona la miglior prestazione della giornata, chiudendo la finale A dei 1500 in quinta piazza. Stessa distanza anche per Gloria Ioriatti, che si è classificata nona. Sui 1000 metri Luca Spechenhauser e Arianna Sighel si aggiudicano la sesta e la settima piazza. Mattia Antonioli, Thomas Nadalini , Spechenhauser e Sighel, membri del quartetto impegnato nelle finali B delle staffette ha terminato la gara al secondo posto. Stessa posizione anche per la formazione femminile, composta da Chiara Betti, Elisa Confortola, Martina Valcepina e Arianna Sighel. Entrambe le squadre hanno terminato la giornata seste in classifica assoluta.