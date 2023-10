MOVIOLA – Napoli-Milan, azzurri in 10 per i minuti di recupero: Natan si prende il secondo giallo al 90°

Il Napoli deve fronteggiare i minuti di recupero del big match contro il Milan con l’uomo in meno. Proprio a pochi secondi dal 90° regolamentare, infatti, è arrivata l’espulsione per Natan. Già ammonito al 53°, il difensore arrivato in estate alla corte di Rudi Garcia sbaglia il tempo dell’intervento su Romero ed arriva in ritardo. Inevitabile il secondo giallo e l’espulsione da parte di Orsato.