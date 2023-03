Short track, Arianna Fontana chiede riapertura indagini: “Sono stata presa di mira”

La pattinatrice valtellinese ha poi aggiunto: “Non mi fido e non posso fidarmi, se non cambiano le cose. In molti vi chiedete perche’ sto facendo tutto questo, lo faccio non solo per difendere me stessa ma per difendere i diritti degli atleti. Faccio tutto questo per fare un passo verso uno sport pulito, basato sulla meritocrazia, sull’integrità e sulla fiducia dove le buone decisioni vengono ricompensate e quelle cattive insegnino, attraverso le conseguenze, a prendere decisioni migliori: solo così possiamo costruire individui, e quando fai questo non puoi mai sbagliare”.