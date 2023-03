Fiorentina-Milan si ferma al 13′: tutti in piedi per ricordare Davide Astori

Uno striscione recante la scritta ‘Davide capitano in eterno’ del settore di parterre della curva ‘Fiesole’, una coreografia composta da bandierine viola e una riproduzione gigante della fascia di capitano viola, su cui sono incise le iniziali di Davide Astori, il numero di riferimento della sua carriera calcistica, ovvero il 13, e i simboli dei quattro quartieri del Calcio storico fiorentino, oltre che una raccolta benefica con fondi che andranno alla fondazione che porta il suo nome. Questo il modo con cui i tifosi viola hanno voluto ricordare Davide Astori, deceduto esattamente 5 anni fa ad Udine.

Al termine del riscaldamento fra Fiorentina e Milan è stato proiettato sul maxi schermo dello stadio ‘Franchi’ un video dedicato al ricordo dello storico capitano viola, con la canzone ‘La terra degli uomini‘ di Jovanotti come colonna sonora. La gara odierna assume un valore speciale oltre che in casa viola anche per il tecnico della squadra rossonera, Stefano Pioli che proprio cinque anni fa era l’allenatore della formazione gigliata capitanata da Davide Astori. Il match, al tredicesimo minuto, si è fermato per sessanta secondi: applausi da parte di tutti i giocatori e le due panchine e tutti in piedi in tribuna. Emozioni.