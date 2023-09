Settimana Europea dello Sport: via alla nona edizione a Torino

La nona edizione della Settimana Europea dello Sport è iniziata dal Circolo della Stampa-Sporting di Torino. Dal 23 al 30 settembre, l’evento si sposterà poi al Parco del Foro Italico di Roma, dove sarà presente il #BeActiveMultiSportVillage, un’area per attività sportive gratuite per tutte le età. La Settimana Europea dello Sport è un progetto finanziato dal 2015 dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il capo del Dipartimento dello Sport, Flavio Siniscalchi, ha dichiarato: “Le parole di quest’anno sono: Partecipazione, Inclusione e coesione, Innovazione, che saranno al centro delle centinaia di eventi organizzati, con il supporto di Sport e Salute, in tutta Italia. Abbiamo puntato sulla partecipazione delle scuole, sia qui a Torino che negli eventi di Roma dal 23 al 25 settembre. È un segno tangibile della forza del binomio scuola-sport, con l’aumento anche degli insegnanti di educazione motoria fin dalle classi della scuola primaria“. Tra il 16 e il 17 settembre, allo Sporting di Torino, si terranno controlli medici gratuiti di ogni tipo, perché la prevenzione è al centro del progetto.