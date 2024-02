Serie C: tra Virtus Verona e Padova finisce 1-1, sospiro di sollievo per Mantova

Il derby tra Virtus Verona e Padova termina 1-1, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie C. Il primo tempo di gioco non regala grandi emozioni. Nella prima frazione di gioco è Padova a gestire la partita, ma sul finale la Virtus alza il ritmo e si allunga, entrando in controllo. Si va a riposo sullo 0-0. Le sorti della partita vengono decise nella seconda metà di gioco. La Virtus si porta avanti dopo pochi minuti, con Gomez che trova la porta al 48′ e sfiora il raddoppio più volte nel giro di qualche minuto. Padova crolla davanti agli avversari e riesce a ricomporsi solo sul finale. I biancoscudati non trovano la rete del pareggio fino a dieci minuti dal fischio finale. Al minuto 80 viene infatti fischiato un calcio di rigore per il Padova, con Varas che non sbaglia dal dischetto e porta la squadra al pareggio. Sul finale la partita si accende, con Padova che pressa per diversi minuti, ma non viene trovata la rete del vantaggio. Il match termina dunque 1-1 e a vincere è una terza squadra, il Mantova, che aveva perso nel pomeriggio ma che questa sera vanta ancora sei punti di vantaggio sui padovani.