Pagelle Inter-Juventus 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Inter-Juventus 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Nel primo tempo venticinque minuti di alto livello dei nerazzurri, poi due contropiedi dei bianconeri, uno in particolare sprecato malamente da Vlahovic, infine l’autogol sfortunato di Gatti che stappa la sfida del Meazza. Nella ripresa le squadre all’improvviso si allungano tantissimo e i nerazzurri ci provano spesso in contropiede, mentre i bianconeri trovano un po’ di coraggio nel finale. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6.5 (44’st De Vrij sv); Darmian 6 (28’st Dumfries 6), Barella 6.5 (44’st Klaassen sv), Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5 (28’st Carlos Augusto 6); Lautaro 5.5, Thuram 6 (32’st Arnautovic 6). In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Frattesi, Buchanan, Asllani, Bisseck, Sanchez. Allenatore: Inzaghi 6.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 5 (43’st Alex Sandro sv), Bremer 6, Danilo 6; Cambiaso 5.5 (43’st Miretti sv), McKennie 6 (45’st Alcaraz sv), Locatelli 6, Rabiot 5.5, Kostic 5 (21’st Weah 6); Vlahovic 5, Yildiz 5 (21’st Chiesa 5.5). In panchina: Pinsoglio, Perin, Iling-Junior, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge Allenatore: Allegri 5.5.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.

RETI: 37’pt Gatti (aut).

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Vlahovic, Danilo, Mkhitaryan, Thuram, Inzaghi, Bremer. Angoli: 6-4. Recupero: 1′, 5′.